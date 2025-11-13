Clemondo Group Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Clemondo Group Registered hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,3 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 57,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at