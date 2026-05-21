Clemondo Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Clemondo Group Registered hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 79,1 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at