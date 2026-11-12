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12.11.2026 06:31:28
Clemondo Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Clemondo Group Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,5 Millionen SEK – ein Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clemondo Group Registered 65,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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