Clene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clene hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clene ein EPS von -0,780 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clene in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at