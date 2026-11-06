Clene: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Clene hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clene -0,850 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at