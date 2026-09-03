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03.09.2026 06:31:29
Clenergy (Xiamen) Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Clenergy (Xiamen) Technology hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Clenergy (Xiamen) Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Clenergy (Xiamen) Technology mit einem Umsatz von insgesamt 447,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 842,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 46,86 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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