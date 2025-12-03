Cleopatra Hospital Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cleopatra Hospital Company hat sich am 30.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EGP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cleopatra Hospital Company ein EPS von 0,160 EGP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden EGP – ein Plus von 32,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cleopatra Hospital Company 1,46 Milliarden EGP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at