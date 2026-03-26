Cleopatra Hospital Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cleopatra Hospital Company hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 EGP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cleopatra Hospital Company ein Ergebnis je Aktie von 0,020 EGP vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cleopatra Hospital Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden EGP. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,460 EGP beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,390 EGP je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cleopatra Hospital Company mit einem Umsatz von insgesamt 7,23 Milliarden EGP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,42 Milliarden EGP erwirtschaftet worden waren, um 33,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at