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11.06.2026 23:17:40
Cleve Moler, Who Unlocked the Power of Computing for Millions, Dies at 86
He built interfaces that allowed engineers, scientists and everyday people to solve difficult problems without having to write the underlying code.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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