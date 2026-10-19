Cleveland-Cliffs Aktie

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WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011

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19.10.2026 23:30:01

Cleveland-Cliffs: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 19, 2026, Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) announced that third-quarter adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) more than doubled sequentially to $612 million. Price realization and shipment volumes both expanded as domestic trade protections restricted foreign imports. Management is translating this pricing power into multiyear supply contracts that lock in cash flow. Three key takeaways from the call reveal how management's positioning the business for long-term value creation.

Management secured renewed multiyear steel supply agreements that increase contracted customer volumes while reducing index discounts. This pricing power across domestic customer accounts creates a direct path toward $1 billion in incremental EBITDA.

Deploying targeted maintenance enabled management to delay the Burns Harbor C-blast furnace rebuild from 2027 to April 2028. Postponing the 90-day maintenance outage preserves 500,000 net tons of high-margin production capacity during a period of elevated domestic steel demand.

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