Cleveland-Cliffs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cleveland-Cliffs ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cleveland-Cliffs die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cleveland-Cliffs -1,000 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,92 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at