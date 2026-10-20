Cleveland-Cliffs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cleveland-Cliffs hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,61 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at