Cleveland-Cliffs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cleveland-Cliffs ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cleveland-Cliffs die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cleveland-Cliffs im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cleveland-Cliffs 4,33 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,910 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cleveland-Cliffs ein EPS von -1,570 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at