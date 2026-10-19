Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
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19.10.2026 16:48:15
Cleveland-Cliffs Stock Jumps 11% After Swinging To Profit In Q3
(RTTNews) - Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) is up 10.73 percent, gaining $1.30 to $13.42 on Monday. The rally follows the company's third-quarter results, which showed a swing to net income of $165 million, or $0.26 per diluted share, from a net loss of $234 million, or $0.51 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.28 per share, compared with an adjusted loss of $0.45 per share last year.
Cleveland-Cliffs is currently trading at $13.42, up from the previous close of $12.12 after opening at $14.20 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $12.94 and $14.58 during the session. Trading volume stands at 25.27 million shares, compared with average volume of 18.85 million shares.
Third-quarter revenue increased to $5.61 billion from $4.73 billion a year earlier, while adjusted EBITDA surged to $612 million from $143 million. Cleveland-Cliffs expects fourth-quarter adjusted EBITDA of approximately $715 million and projects adjusted EBITDA to exceed $4 billion in 2027. The company also expects significant fourth-quarter debt reduction and remains on track to reach its leverage target of below 2.5 times net debt to EBITDA by mid-2027. Shares have traded between $7.73 and $16.70 over the past 52 weeks.
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