Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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29.04.2026 02:18:34
CLI fee revenue up 10% in Q1 as real estate investment business revenue softens 14%; potential inflation may weigh on asset operations
Total revenue stands at S$487 million; real estate investment business revenue down following divestmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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