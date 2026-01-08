HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
|
08.01.2026 01:38:04
CLI fund buys 5-hectare Jurong site to build S$260 million automated logistics hub
71,000 sq m facility set for completion in 2028; group also takes minority stake in smart logistics firm Ally Logistic PropertyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUB CO LTD
Analysen zu HUB CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HUB CO LTD
|1 004,00
|2,45%