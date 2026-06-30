BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
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01.07.2026 00:19:00
Clicks Demos Its BlackBerry-Like Smartphone in New Video, and I'm Thrilled
A new video shows the $500 Clicks Communicator phone actually working. It offers a preview of all the typing and messaging that's to come.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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