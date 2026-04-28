SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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28.04.2026 17:52:27
Client First Capital Initiates Stake in iShares AAA CLO Active ETF, According to Recent SEC Filing
According to a SEC filing dated April 24, 2026, Client First Capital LLC reported a new holding of 134,379 shares in BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA). The quarter-end value of the position was $6.97 million, reflecting the recent purchase.This was a new position for the fund, representing 3.02% of its 13F reportable assets under management following the tradeTop five holdings after this filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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