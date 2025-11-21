Per Aktie
21.11.2025 06:00:21
Clifford Chance cites AI as it axes 10% of back-office staff
Magic circle legal firm also shifts work to lower-cost hubs in Poland and India
