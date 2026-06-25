CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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25.06.2026 03:03:21
Climate change: Heatwave costs the German economy billions
Never before has a June been as hot in Germany as in 2026. This has consequences not only for people and nature, but also for businesses. Heat reduces productivity and causes illness, while cooling is expensive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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