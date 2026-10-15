CHANGE Aktie

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WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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15.10.2026 09:51:50

Climate change and drone attacks exacerbate the humanitarian crisis in war-torn Sudan

Aid groups warn of an imminent collapse of the health system as fighting continues to displace civilians amid the planting season. The UN has extended an arms embargo, but only for Darfur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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