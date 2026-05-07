Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,48 Prozent auf 109,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at