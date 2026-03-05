|
Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75,49 Prozent auf 118,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,310 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahr verkündet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 384,09 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 256,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 49,56 Prozent gesteigert.
