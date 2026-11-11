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11.11.2026 06:31:29
Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 91,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A 92,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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