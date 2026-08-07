Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A 82,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at