Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 67,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at