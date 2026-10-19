ClimateRock Cons of 1 A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ClimateRock Cons of 1 A stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at