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18.11.2026 06:31:28
ClimateRock Cons of 1 A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ClimateRock Cons of 1 A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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