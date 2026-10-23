ClimateRock Cons of 1 A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ClimateRock Cons of 1 A veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

ClimateRock Cons of 1 A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at