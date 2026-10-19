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19.10.2026 06:31:29
ClimateRock Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ClimateRock Registered A ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ClimateRock Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,380 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ClimateRock Registered A -0,090 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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