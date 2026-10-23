ClimateRock Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ClimateRock Registered A lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at