Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Climber Capital Sells $3.5 Million of First Trust Global Tactical Commodity Strategy ETF

On Feb. 3, 2026, Climber Capital SA disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC), an estimated $3.46 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing, Climber Capital SA fully exited its position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, selling 144,878 shares. The estimated value of the trade is $3.4 million, calculated using the average FTGC price during the quarter. The net position change at quarter-end, reflecting both sales and market price movements, was a decrease of $3.4 million.First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) is a sizable, actively managed ETF with a market capitalization of $2.29 billion, designed to provide diversified commodity exposure. The fund employs a tactical approach, combining futures, swaps, and commodity-linked instruments to capture returns across multiple commodity sectors. FTGC's structure allows for efficient access to global commodity markets while maintaining the regulatory advantages of a U.S.-listed ETF.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
