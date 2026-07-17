Climeon Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Climeon Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,36 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Climeon Registered B -0,520 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,78 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen SEK gegenüber 1,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at