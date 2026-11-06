Climeon Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Climeon Registered B präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,720 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Climeon Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,6 Millionen SEK im Vergleich zu 4,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at