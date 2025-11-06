|
Climeon Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Climeon Registered B hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Climeon Registered B ein Ergebnis je Aktie von -1,100 SEK vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 18,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
