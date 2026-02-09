Climeon Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Climeon Registered B hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,96 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Climeon Registered B im vergangenen Quartal 1,6 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 83,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Climeon Registered B 9,7 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,800 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,970 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Climeon Registered B 13,38 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 68,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 42,59 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at