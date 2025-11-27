Clinica Baviera, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clinica Baviera, hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at