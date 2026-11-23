Clinica las Condes äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 102,00 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten -736,070 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 56,73 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,56 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at