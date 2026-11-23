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23.11.2026 06:31:29
Clinica las Condes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Clinica las Condes äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 102,00 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten -736,070 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 56,73 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,56 Milliarden CLP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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