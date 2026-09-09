Clinica las Condes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Clinica las Condes hat am 07.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 215,00 CLP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -571,470 CLP erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,96 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Clinica las Condes einen Umsatz von 41,15 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.at