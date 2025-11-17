Clinical Laserthermia Systems Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clinical Laserthermia Systems Registered B hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,980 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 48,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at