Clintons stellen sich hinter Harris als Ersatzkandidatin

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Bill Clinton und dessen Ehefrau, die einstige US-Außenministerin Hillary Clinton, stellen sich nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf hinter dessen Vize Kamala Harris als Ersatzkandidatin. "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit dem Präsidenten die Vizepräsidentin Harris zu unterstützen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr zu helfen", schrieben die Clintons in einer Stellungnahme. Jetzt sei es an der Zeit, Harris zu unterstützen und für ihre Wahl zu kämpfen. "Amerikas Zukunft hängt davon ab."

Die Clintons zollten außerdem Biden ihren Respekt. "Wir schließen uns Millionen von Amerikanern an und danken Präsident Biden für alles, was er erreicht hat, indem er sich immer wieder für Amerika eingesetzt hat", so das Ehepaar. Biden habe seine "außergewöhnliche Karriere" mit einer Präsidentschaft gekrönt, "die Amerika aus einer beispiellosen Pandemie befreit, Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, eine angeschlagene Wirtschaft wiederaufgebaut, unsere Demokratie gestärkt und unser Ansehen in der Welt wiederhergestellt hat"./nau/DP/zb