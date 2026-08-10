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10.08.2026 06:31:29
CLIP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CLIP hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 25,59 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -34,650 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,38 Prozent auf 619,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte CLIP 655,1 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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