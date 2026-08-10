CLIP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CLIP hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 25,59 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -34,650 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,38 Prozent auf 619,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte CLIP 655,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at