CLIP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CLIP hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CLIP ein EPS von 15,23 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,88 Prozent auf 771,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 846,6 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at