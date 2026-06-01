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01.06.2026 06:31:29
Clip Money: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Clip Money ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clip Money die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Clip Money 2,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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