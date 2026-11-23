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23.11.2026 06:31:29
Clip Money veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Clip Money hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,72 Prozent auf 3,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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