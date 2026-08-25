Clip Money zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clip Money lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clip Money ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clip Money in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,7 Millionen CAD im Vergleich zu 1,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at