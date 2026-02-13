CLIP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CLIP hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

CLIP hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,91 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 686,8 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at