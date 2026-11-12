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12.11.2026 06:31:28
CLIP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CLIP hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 9,06 JPY. Im letzten Jahr hatte CLIP einen Gewinn von 15,16 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CLIP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 755,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 771,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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