Clipper Realty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Clipper Realty äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clipper Realty -0,140 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Clipper Realty 40,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at