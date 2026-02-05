Cloetta (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cloetta (B) hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,82 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cloetta (B) 0,550 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cloetta (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,23 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,625 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,26 Milliarden SEK erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,78 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,53 Milliarden SEK – eine Minderung um 1,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,61 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,37 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 8,55 Milliarden SEK beziffert.

